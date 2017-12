Israel bombardeia base militar do Irã na Síria

BEIRUTE, 02 DEZ (ANSA) – Aviões militares de Israel bombardearam na madrugada deste sábado (2) uma base que estava sendo construída pelo Irã nos arredores da capital da Síria, Damasco.

A informação é do jornal israelense “Haaretz”, que cita fontes do regime do presidente do país árabe, Bashar al Assad. Segundo os informantes, o ataque atingiu uma instalação na cidade de Kiswa, a cerca de 13 quilômetros da capital.

As defesas antiaéreas sírias reagiram, dispararam mísseis contra os caças de Israel e, segundo órgãos pró-Assad, conseguiram interceptar duas bombas. No entanto, a ação provocou “danos materiais” na base.

No tabuleiro da guerra civil na Síria, o Irã e o grupo xiita libanês Hezbollah lutam ao lado do regime de Damasco, e sua crescente influência nos acontecimentos no país árabe vem provocando reações não apenas de Israel, como também da Arábia Saudita.

Recentemente, o primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, anunciou sua renúncia ao cargo – mais tarde suspensa – durante uma visita a Riad, levantando a suspeita de que ele estaria sendo pressionado pela monarquia saudita.

O objetivo seria desestabilizar o Líbano derrubando o governo de união nacional chefiado por Hariri, que inclui o próprio Hezbollah, considerado um grupo terrorista por Israel. (ANSA)