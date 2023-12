Israel bombardeia arredores da capital síria (imprensa estatal)

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/12/2023 - 18:58 Para compartilhar:

Um bombardeio israelense atingiu nesta quinta-feira (28) os arredores de Damasco, capital da Síria, reportaram veículos estatais.

“Nossa defesa aérea interceptou alvos hostis nos arredores de Damasco”, noticiou a agência oficial síria Sana. “Um ataque israelense atingiu os arredores da capital, Damasco”, confirmou a TV estatal.

Israel não costuma se pronunciar sobre ataques específicos na Síria, mas insiste em que não irá permitir que o Irã, seu arqui-inimigo, que apoia o presidente sírio, Bashar al-Assad, expanda sua presença no país.

Israel lançou centenas de ataques aéreos contra seu vizinho do norte desde o início da guerra civil síria, em 2011, em sua maioria contra as forças apoiadas pelo Irã e do Hezbollah libanês, assim como postos do exército sírio.

Os ataques foram intensificados após 7 de outubro, quando teve início a guerra contra o grupo islamista palestino Hamas, um aliado do Hezbollah.

aya/adm/hj/sag/atm/mvv/lb

