Israel bombardeia alvos na Síria para neutralizar ataque iraniano

As forças aéreas israelenses bombardearam alvos na Síria para evitar um ataque com drones armados com explosivos contra o Estado hebreu, declarou o exército de Israel neste domingo.

A aviação israelense “conseguiu impedir uma tentativa iraniana da força al Qods (unidade de elite dos Guardiães da Revolução) de realizar um ataque da Síria contra alvos no norte de Israel com drones assassinos”, declarou a jornalistas um porta-voz do exército, Jonathan Conricus.

Segundo Conricus, o ataque aconteceu em Aqraba, sudoeste da capital. Pouco antes, a agência siria Sana havia informado que o sistema de defesa antiaérea do exército sírio havia interceptado alvos inimigos no céu de Damasco”.