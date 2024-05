Israel bombardeia a Faixa de Gaza e aumenta a pressão sobre Rafah

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/05/2024 - 10:55 Para compartilhar:

Israel lançou uma série de bombardeios mortais em diferentes regiões da Faixa de Gaza e intensificou a pressão sobre Rafah, onde seus soldados operam no centro da cidade contra os milicianos do movimento palestino Hamas.

Testemunhas relataram bombardeios israelenses perto de Rafah, cidade no extremo sul de Gaza onde se concentram os combates, e em Nuseirat, no centro do território palestino.

O Exército israelense indicou que seus “comandos operam no centro de Rafah”, onde “destruíram um depósito de armas do Hamas”.

Também anunciou a morte de dois soldados em Gaza, elevando o número de militares mortos a 292 desde que Israel lançou sua ofensiva terrestre no final de outubro.

No centro do território, 11 pessoas morreram em bombardeios noturnos em Deir al Balah e no campo de refugiados de Nuseirat, segundo fontes médicas.

O Exército afirmou que “eliminou vários terroristas que operavam perto” de suas tropas na área.

Apesar da indignação internacional após um bombardeio no domingo, que deixou dezenas de mortos em um campo de deslocados em Rafah, Israel mantém a operação lançada em 7 de maio nesta cidade com o objetivo de eliminar os últimos batalhões do Hamas.

– Crise humanitária –

A mobilização terrestre em Rafah permitiu a Israel assumir o controle do corredor da Filadélfia, uma faixa de 14 quilômetros ao longo da fronteira entre Gaza e o Egito.

O porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari, acusou o Hamas de usar esse corredor para transportar armas para a Faixa de Gaza através de túneis.

O presidente egípcio, Abdel Fatah al-Sissi, negou a existência destes túneis e acusou Israel de procurar justificativas para sua ofensiva em Rafah.

O Egito e Israel culpam-se mutuamente pelo bloqueio da passagem fronteiriça de Rafah, crucial para a entrada de ajuda humanitária em Gaza e fechada desde que o Exército assumiu o controle do lado palestino no início de maio.

A ONU alerta frequentemente para o risco de fome em Gaza, sob cerco israelense quase desde o início do conflito, em outubro.

“Já se passaram 24 dias desde que a ocupação israelense assumiu o controle da passagem de Rafah e fechou a de Kerem Shalom, agravando a crise humanitária e impedindo que 22 mil feridos e doentes saíssem de Gaza para tratamento e que entrasse ajuda”, lamentou na sexta-feira a assessoria de imprensa das autoridades de Gaza, território governado pelo Hamas desde 2007.

O Escritório das Nações Unidas de Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA, sigla em inglês) afirmou que “a ajuda que entra [em Gaza] não chega à população” e lembrou que a obrigação legal de Israel de fornecer ajuda “não termina na fronteira”.

A guerra eclodiu em 7 de outubro, quando comandos do Hamas mataram 1.189 pessoas, a maioria civis, no sul de Israel, segundo um relatório da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

Os militantes também sequestraram 252 pessoas. Israel afirma que 121 permanecem sequestrados em Gaza, dos quais 37 morreram.

Israel prometeu “aniquilar” o Hamas e lançou uma ofensiva que deixou até agora 36.224 mortos em Gaza, segundo o balanço do Ministério da Saúde do território palestino.

Com as negociações indiretas para um cessar-fogo paralisadas, o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, indicou nesta sexta-feira que “a resistência (…) informou mais uma vez aos mediadores que suas exigências não são negociáveis”.

