Israel atribui mortes de cinco soldados em Gaza a ‘fogo amigo’

O Exército de Israel afirmou nesta quinta-feira (16) que as mortes de cinco soldados na quarta-feira no norte da Faixa de Gaza foram provocadas por “fogo amigo”.

Questionado pela AFP sobre as informações neste sentido publicadas por vários meios de comunicação, um porta-voz militar confirmou a notícia, sem revelar mais detalhes.

Na quarta-feira à noite, um tanque de uma unidade de blindados que operava ao lado de soldados paraquedistas no campo de refugiados de Jabaliya disparou dois projéteis contra o prédio onde estavam os soldados, segundo o Exército.

Os disparos atingiram 12 militares. Cinco morreram e sete ficaram feridos, informou um comunicado militar.

Segundo a investigação preliminar do Exército, “os combatentes dos blindados […] identificaram o cano de uma arma saindo de uma das janelas do edifício e coordenaram os disparos contra o imóvel”.

Porém, de acordo com a investigação, algumas horas antes, os militares dos blindados foram avisados sobre a presença de soldados no prédio.

O braço armado do Hamas, as brigadas Ezedin al Qasam, confirmou na quarta-feira que ocorreram confrontos com as forças israelenses em Jabaliya, onde o Exército de Israel relatou combates “intensos”, nos quais vários “terroristas” foram mortos.

