TEL AVIV, 07 DEZ (ANSA) – O porta-voz militar de Israel disse que tanques de guerra e um caça atingiram dois postos do grupo fundamentalista Hamas no centro da Faixa de Gaza. A ação foi uma resposta ao lançamento de dois mísseis contra o país, mas que caíram no próprio território palestino. “Hamas é o responsável pelas atividades hostis contra Israel em Gaza”, afirmou o Exército. (ANSA)