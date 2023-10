++ Israel ataca Gaza após fim de prazo para retirada de civis ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/10/2023 - 11:01 Compartilhe

TEL AVIV, 14 OUT (ANSA) – O Exército de Israel intensificou seus ataques contra Gaza neste sábado (14), após encerrar o prazo estabelecido para a saída de civis do norte da região, no oitavo dia de conflito contra o grupo fundamentalista Hamas.

Hoje, o governo do premiê Benjamin Netanyahu havia oferecido uma nova oportunidade aos palestinos e chegou a indicar duas rotas seguras para os residentes evacuarem a região, entre 10h e 16h (hora local), de Beit Hanun, no norte de Gaza, até Khan Yunes, na área central. O prazo terminou às 10h, no horário de Brasília. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias