Israel ataca com tanques postos militares em Gaza após disparo de projetil

O exército israelense informou que seus tanques atacaram postos militares na Faixa de Gaza neste sábado, depois que militantes no enclave palestino dispararam um projetil contra o território de Israel.

O exército indicou que tanques “tiveram como objetivo dois postos militares do Hamas no norte da Faixa de Gaza” em resposta ao disparo do projetil, no último episódio de violência depois que os Estados Unidos revelaram seu controverso plano de paz.

Não houve relatos de danos ou vítimas até o momento.

O projetil de Gaza ativou um alerta “para áreas abertas unicamente”, segundo o exército. Um porta-voz do conselho regional em Shaar Hanegev, perto do nordeste de Gaza, disse que o projetil pode ter caído em um terreno aberto.

Os ataques palestinos aumentaram desde 28 de janeiro, quando o presidente americano, Donald Trump, anunciou seu plano para resolver o conflito israelense-palestino.

O plano foi criticado com firmeza pelos líderes palestinos tanto na Cisjordânia como em Gaza.

O plano garante a Israel, entre outras coisas, o controle da disputada Jerusalém e dá o aval para anexar todas as colônias e outras partes da Cisjordânia.

Em troca, dá aos palestinos um Estado nas partes restantes da Cisjordânia e de Gaza.