Israel ataca campo de refugiados em Rafah e deixa vários mortos

Ansai Ansa 27/05/2024 - 8:01

ROMA, 27 MAI (ANSA) – Um novo ataque israelense contra uma área que abrigava deslocados pela guerra em Rafah deixou “um grande número de vítimas”, informou o Crescente Vermelho nesta segunda-feira (27).

A Defesa Civil da Faixa de Gaza afirmou, porém, que ao menos 40 mortos foram localizados no campo de refugiados a noroeste de Rafah.

As forças de defesa de Israel (IDF) confirmaram que atacaram a área e afirmaram que “os detalhes estão sendo verificados”.

Desta forma, a ordem do Tribunal Internacional de Justiça de Haia para parar a ofensiva na zona sul do enclave palestino parece ter sido inútil.

O novo ataque ocorre depois que o Hamas lançou novamente uma ofensiva contra Tel Aviv e o centro de Israel, após quatro meses. O Exército israelense contou com oito, reivindicados pelas Brigadas Qassam – o braço militar da facção islâmica – retiradas da área de Rafah.

A nova ofensiva surgiu no mesmo dia em que o Egito reabriu a passagem de Rafah por onde, após 20 dias de paralisação, entraram e depois passaram, uma vez inspecionados por Israel, os primeiros caminhões de ajuda humanitária destinados à travessia israelense de Kerem Shalom.

Agora, todos os olhos estão voltados para o Cairo, onde a partir desta terça-feira (28), segundo informaram fontes egípcias à rede norte-americana CNN, poderão ser retomadas as negociações, mediadas pelo Egito, pelos Estados Unidos e pelo Catar, para uma possível trégua e a libertação dos mais de 120 reféns israelenses ainda detidos em Gaza.

Itália – Após o ataque, o ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, disse que Israel está semeando ódio que afetará suas gerações futuras. “Tenho a impressão de que Israel está semeando ódio que afetará (seus) filhos e netos”, afirmou ele no evento SkyTg24 Live em Milão.

De acordo com o Crosetto, “o Hamas é uma coisa, o povo palestino é outra” e, portanto, Israel deveria “ter discernimento entre os dois. “Estamos convencidos de que Israel tinha que resolver o problema com o Hamas, mas, desde o primeiro dia, dissemos que tinha que ser resolvido de uma forma diferente”.

Para o ministro italiano, “com respeito a Rafah, todos os Estados concordaram que Israel tinha que parar” e não foram ouvidos.

“Agora olhamos a situação com desespero. Enfrentamos uma situação cada vez mais difícil em que o povo palestino está a ser espremido, sem ter em conta as dificuldades dramáticas e os direitos de homens, mulheres e crianças inocentes que nada têm a ver com o Hamas”, concluiu ele.

Ontem, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, já havia feito um alerta para Israel “respeitar o direito internacional”.

“O que vejo é que Israel corre o risco de cair exatamente na armadilha que os fundamentalistas planejaram: forçar Israel a uma retaliação muito forte no território” para isolá-lo”, declarou.

Segundo ela, “isso está acontecendo e por esta razão acredito que devemos reiterar” que Israel “deve respeitar o direito internacional”. (ANSA).