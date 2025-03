Israel ataca Beirute após identificar 2 mísseis libaneses

ROMA, 28 MAR (ANSA) – Israel atacou a periferia sul de Beirute, capital do Líbano, e a parte oriental do Vale do Bekaa, nesta sexta-feira (28), sede do grupo xiita Hezbollah. Segundo informações da NNA, agência do governo libanês, duas crianças ficaram feridas na cidade de Kfar Tebnit.

O bombardeio aéreo aconteceu após as Forças de Defesa de Israel (FDI) declararem hoje que dois mísseis vindos do Líbano foram disparados em direção ao norte israelense, informando que um foi abatido e o outro caiu em território árabe, ao mesmo tempo que prometeram responder ao ataque.

No entanto, o grupo xiita Hezbollah, oponente das FDI, negou ser o responsável pelo bombardeio desta manhã.

“Uma fonte autorizada dentro do Hezbollah confirma o cumprimento do acordo de cessar-fogo pelo partido e nega qualquer envolvimento nos foguetes disparados hoje do sul do Líbano para o norte da Palestina ocupada”, disse a milícia em uma declaração no Telegram.

No último 22 de março, as IDF lançaram uma série de ataques contra o país vizinho para “reprimir dezenas de alvos terroristas” após terem interceptado três foguetes vindos de Beirute.

“Israel não permitirá nenhum dano aos seus cidadãos ou à sua soberania”, afirmou um comunicado do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na ocasião. (ANSA).