Israel aprovou uma proposta dos Estados Unidos para prorrogar a trégua na Faixa de Gaza durante o Ramadã e a Páscoa judaica, em abril, anunciou neste sábado o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

“Israel aprova o plano de Steve Witkoff, enviado do presidente americano”, informou o gabinete, ao expirar a primeira fase da trégua com o Hamas sem um acordo sobre as próximas etapas.

