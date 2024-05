Israel aprova nova diretriz para negociar com Hamas, diz mídia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/05/2024 - 18:01 Para compartilhar:

ROMA, 23 MAI (ANSA) – O gabinete de guerra de Israel aprovou por unanimidade novas diretrizes para seus negociadores na tentativa de reiniciar as discussões sobre um acordo de trégua com o Hamas. A informação é do portal de notícias israelense Walla.

Oficialmente, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse apenas que na reunião de quarta (22) à noite o gabinete determinou que sua equipe continue as negociações para a restituição dos reféns em poder do grupo fundamentalista islâmico.

Em uma declaração à Al Jazeera, o Hamas afirmou que um vídeo mostrando cinco mulheres soldados israelenses sequestradas pelo Hamas em 7 de outubro “foi manipulado e a autenticidade de seu conteúdo não pode ser confirmada”.

As imagens foram divulgadas por familiares das prisioneiras.

Aparecem nas imagens, capturadas por câmeras corporais dos combatentes do Hamas, as jovens Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniela Gilboa e Naama Levy.

As mulheres aparecem algemadas e ensanguentadas. O áudio mostra integrantes do Hamas dizendo frases como “cães, esmagaremos vocês todos”, e “vocês são belas sionistas”.

O chanceler israelense, Israel Katz, anunciou que os embaixadores da Noruega, Irlanda e Espanha foram convocados ao ministério em Jerusalém. Lá, foi exibido o vídeo. A medida foi tomada a título de protesto pela decisão dos três países de reconhecer o Estado palestino. (ANSA).