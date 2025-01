Israel aprova acordo de cessar-fogo em Gaza; libertação de reféns começa no domingo

Após uma reunião de mais de seis horas, o governo de Israel anunciou a adesão ao acordo cessar-fogo em Gaza. A decisão foi informada nesta sexta-feira, 17, pelo gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Parte dos integrantes do gabinete de Netanyahu discordavam dos termos do acordo, conforme reportou a agência de notícias Reuters.

O que acontece agora

Com a adesão, a troca de reféns entre as Forças Armadas israelenses e o grupo radical islâmico Hamas começará no domingo, 19.

Pelos termos acordados, os primeiros libertados serão mulheres, crianças, homens acima dos 50 anos, feridos e doentes. Na segunda fase, após 16 dias de cessar-fogo, os demais prisioneiros terão liberdade.

Essa será a primeira de uma série de medidas implementadas para encerrar a guerra, que perdura desde outubro de 2023.

A última fase do acordo prevê a discussão de um governo alternativo em Gaza e planos para reconstruir a região. De acordo com o secretário de assuntos externos dos EUA, Anthony Blinken, que participou das negociações junto com representantes do Catar e Egito, os princípios do acordo consideram que o Hamas deve ficar de fora do novo poder na região.

“Ninguém deve esperar que Israel aceite um Estado palestino que seja liderado pelo Hamas ou outros extremistas; que seja militarizado ou tenha milícia armada independente”, afirmou Blinken.