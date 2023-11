Israel anuncia venda de sistema antimísseis para Finlândia, novo membro da Otan

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/11/2023 - 9:12 Para compartilhar:

O Ministério israelense da Defesa disse, neste domingo (12), que assinou um acordo para vender o sistema de defesa antimísseis “Estilingue de Davi” à Finlândia, um novo membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e vizinho da Rússia.

Em um comunicado, o ministério anunciou “a venda do sistema ‘Estilingue de Davi’ à Finlândia”, classificando esta transação no valor de 317 milhões de euros (US$ 340 milhões, ou R$ 1,6 bilhão na cotação atual) como um “acordo histórico”.

