Israel anuncia venda de sistema antimísseis para Finlândia, novo membro da Otan

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/11/2023 - 12:26 Para compartilhar:

O Ministério da Defesa de Israel disse, neste domingo (12), que assinou um acordo para vender o sistema de defesa antimísseis “Estilingue de Davi” à Finlândia, um novo membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e vizinho da Rússia.

“A venda do sistema ‘Estilingue de Davi’ à Finlândia”, por 317 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão), é um “acordo histórico”, anunciou o ministério em comunicado.

“O ‘Estilingue de Davi’ é um dos principais sistemas do mundo para interceptar ameaças avançadas, entre elas mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, aeronaves e drones”, acrescentou a mesma fonte.

A Finlândia, que se tornou o 31º membro da Otan em abril, havia anunciado seu desejo de adquirir este sistema de defesa.

A invasão russa da Ucrânia alterou a segurança na Europa e impulsionou o país nórdico a se juntar ao guarda-chuva de proteção da Otan. A Finlândia compartilha uma fronteira de 1.300 quilômetros com a Rússia.

O “Estilingue de Davi” é capaz de interceptar foguetes e mísseis a uma distância de entre 40 e 300 quilômetros.

Israel, que desde 7 de outubro mantém uma guerra contra o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza, desenvolve há décadas uma próspera indústria de defesa.

As exportações israelenses de armas alcançaram a cifra recorde de US$ 12,5 bilhões em 2022 (R$ 61,5 bilhões, na cotação atual). O instituto Sipri situa Israel como o nono maior exportador mundial do setor.

smk/sbh/ila/meb/hgs/mb/rpr/tt

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias