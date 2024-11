Israel anuncia que bombardeou posição do Hezbollah no sul do Líbano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/11/2024 - 13:04 Para compartilhar:

O Exército israelense disse, nesta sexta-feira (29), que bombardeou um lançador de foguetes do Hezbollah no sul do Líbano, dois dias após o início de uma trégua com o movimento islamista pró-iraniano.

“Há pouco foram detectadas atividades terroristas e o deslocamento de um lançador de foguetes portátil do Hezbollah no sul do Líbano. A ameaça foi frustrada por um ataque [da Força Aérea israelense]”, informou o Exército em um comunicado publicado com um vídeo que mostra um bombardeio aéreo contra um caminhão que se move lentamente.

