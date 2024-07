AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/07/2024 - 11:41 Para compartilhar:

Israel aprovou o confisco de 12,7 quilômetros quadrados na Cisjordânia ocupada, o que uma ONG denunciou nesta quarta-feira (3) como o maior confisco de terras naquela região palestina em três décadas.

A agência israelense responsável pelos assuntos territoriais dessa região declarou em junho as terras do Vale do Jordão como “propriedade do Estado”, segundo um comunicado divulgado pela organização Peace Now e obtido nesta quarta-feira pela AFP.

