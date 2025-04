Israel anuncia nova ofensiva terrestre em Gaza e ataca escolas

ROMA, 4 ABR (ANSA) – As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram nesta sexta-feira (4) o lançamento de uma nova ofensiva terrestre a leste da Cidade de Gaza, na tentativa de expandir a zona de segurança estabelecida dentro do enclave palestino.

“Nas últimas horas, as tropas começaram a conduzir atividades terrestres na área de Shejaiya, no norte de Gaza, para expandir a zona de segurança”, disse o Exército.

No comunicado, as FDI destacaram que, “no âmbito desta operação, os soldados eliminaram vários terroristas e desmantelaram infraestruturas terroristas do Hamas, em particular um centro de comando e controle que servia para planejar e executar ataques”.

Os militares israelenses afirmaram ainda que, “durante e antes da operação, as tropas estão possibilitando a evacuação de civis da zona de combate por meio de rotas organizadas para sua segurança”.

No entanto, fontes locais, como a Defesa Civil de Gaza, citadas pela Al Jazeera, relataram que ao menos 112 palestinos foram mortos nas últimas 24 horas em vários ataques israelenses no enclave, incluindo mulheres e crianças.

Deste total, 33 pessoas, incluindo 18 crianças, teriam sido mortas em três ofensivas separadas a antigas escolas que abrigavam palestinos deslocados na Cidade de Gaza.

Na última quarta-feira (2), o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, já havia dito que as FDI fortaleceriam sua presença militar dentro da Faixa de Gaza para “destruir e limpar a área de terroristas e infraestrutura terrorista”.

A operação “tomaria vastas áreas que seriam incorporadas às zonas de segurança israelenses”, disse ele, sem especificar quanto território.

Já o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reforçou que o Exército está dividindo Gaza e “confiscando território” para forçar o Hamas a libertar os reféns israelenses restantes capturados no ataque de 7 de outubro de 2023. (ANSA).