Israel anuncia morte de soldado em confrontos com o Hezbollah

O Exército israelense anunciou que um soldado morreu na quarta-feira no norte do país, onde as tropas enfrentam o movimento libanês pró-iraniano Hezbollah.

As Forças Armadas não revelaram o local exato da morte do reservista, identificado como o sargento Refael Kauders, de 39 anos.

+ Ataque no Líbano deixa brasileira e dois filhos feridos; governo condena bombardeio

O Exército informou que dois drones explosivos lançados do Líbano atingiram a área de Hurfeish, uma cidade drusa a menos de cinco quilômetros da linha de fronteira com este país.

Segundo o correspondente militar do jornal Times of Israel, o suboficial morreu no ataque com drones e outros nove soldados ficaram feridos, um deles em estado grave.

As Forças Armadas de Israel perderam 645 soldados desde o início da guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza, em 7 de outubro, incluindo 294 dentro do território palestino.

Na fronteira com o Líbano, os confrontos com o Hezbollah, aliado do Hamas, deixaram ao menos 455 mortos no território libanês, a maioria combatentes, mas também 88 civis, segundo um balanço da AFP.

Do lado israelense, 15 soldados e 11 civis morreram nos confrontos, segundo as autoridades.