Israel anuncia morte de comandante do Hezbollah no Líbano

TEL AVIV, 3 AGO (ANSA) – O Exército de Israel anunciou neste sábado (3) que Nazih Abed Ali, um comandante sênior do Hezbollah, foi morto em um ataque de drone israelense no sul do Líbano.

Segundo as Forças de Defesa de Israel (FDI), o membro do grupo era um “importante terrorista da unidade da milícia xiita na frente sul” e foi neutralizado em um atentado na cidade de Bazuriya, perto da cidade costeira de Tiro.

Ainda de acordo com as FDI, Ali participou do planejamento e execução de numerosos ataques contra Israel. Seu assassinato é um “golpe significativo para o funcionamento da frente sul do Hezbollah na região”, enfatizaram.

Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores do Egito, Badr Abdel Aty, ligou para seu homólogo libanês, Abdullah Bouhabib, para expressar a “profunda preocupação” do Cairo pelo “ritmo perigosamente crescente da escalada na região do Oriente Médio e pelos seus potenciais efeitos na segurança e estabilidade do Líbano”.

O chefe da diplomacia egípcia pediu para “unir esforços para evitar que a situação se agrave e deslize para uma expansão do conflito”.

Além disso, a embaixada americana em Beirute pediu aos seus cidadãos que deixem o Líbano “de qualquer maneira possível”.

(ANSA).