Israel anuncia ‘graves consequências’ nos vínculos com países europeus que reconhecerem um Estado palestino

Israel afirmou nesta quinta-feira (23) que a decisão da Espanha, Irlanda e Noruega de reconhecer um Estado palestino terá “graves consequências” em suas relações com estes países europeus.

“Haverá consequências adicionais graves para as relações [de Israel] com estes países, após a decisão que tomaram” na quarta-feira, ao anunciarem que reconhecerão um Estado palestino a partir de 28 de maio, indicou o diretor-geral do Ministério das Relações Exteriores de Israel em comunicado.

