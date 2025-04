Israel anuncia disparo de míssil do Iêmen

O Exército israelense reportou neste domingo o lançamento de um míssil a partir do Iêmen, e informou que ele provavelmente foi interceptado, antes de rebeldes huthis reivindicarem a autoria do ataque.

Desde o início do conflito atual na Faixa de Gaza, em 7 de outubro de 2023, desencadeado por um ataque sangrento do Hamas contra Israel, os houthis realizaram dezenas de ataques com mísseis e drones contra Israel. Também atacaram navios que se acredita estarem ligados a Israel no Mar Vermelho, uma rota essencial para o comércio global.

Esses ataques cessaram com a trégua que entrou em vigor em 19 de janeiro, mas os houthis lançaram novos ataques depois que Israel retomou sua ofensiva na Faixa de Gaza, em 18 de março.

Rebeldes huthis informaram que lançaram dois projéteis balísticos contra o aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, e a base militar israelense Sdot Micha. Segundo a polícia de Israel, sirenes antiaéreas foram acionadas em Jerusalém, Tel Aviv e no centro de Israel.

Na última sexta-feira, o Exército israelense anunciou que havia interceptado um drone que se aproximava de Israel pelo leste, enquanto os rebeldes houthis do Iêmen reivindicaram a responsabilidade pelo disparo de dois projéteis contra Israel.

Em outra frente, os rebeldes anunciaram hoje que bombardeios dos Estados Unidos na província de Sanaa deixaram 5 mortos e 13 feridos, segundo um balanço provisório. Os ataques tiveram como alvo uma fábrica situada na zona industrial de Al Sawari, segundo os rebeldes, que controlam a capital do país, Sanaa. Não houve reação imediata dos Estados Unidos.

