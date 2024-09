AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/09/2024 - 5:57 Para compartilhar:

O Exército de Israel anunciou nesta quarta-feira (25) que está efetuando “ataques de grande alcance” no sul do Líbano, poucas horas após ter interceptado um míssil do movimento islamista libanês Hezbollah lançado contra Tel Aviv.

O Exército “está efetuando atualmente ataques de grande alcance no sul do Líbano e na região do Bekaa”, afirma um comunicado militar.

