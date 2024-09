Israel afirma que operações militares contra o Hezbollah libanês ‘continuarão’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/09/2024 - 13:56 Para compartilhar:

As operações militares israelenses contra o Hezbollah libanês “continuarão”, declarou o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, nesta quinta-feira (19), depois que o chefe do movimento islamista prometeu “punição justa” contra Israel após uma série de explosões mortais.

“O Hezbollah se sente perseguido, nossa série de ações militares continuará”, declarou Gallant, cujo país não comentou as explosões de pagers e walkie-talkies que na terça e quarta-feira mataram pelo menos 37 pessoas e feriram quase 3.000 em redutos do Hezbollah no Líbano .

