Israel afirma que ‘mais de 20 terroristas’ morreram no ataque contra líder do Hezbollah

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/09/2024 - 10:21 Para compartilhar:

O Exército israelense afirmou neste domingo que “mais de 20 terroristas” do Hezbollah morreram no bombardeio de sexta-feira contra o quartel-general do movimento islamista libanês na periferia sul de Beirute, que tirou a vida de seu líder, Hassan Nasrallah.

“Mais de 20 outros terroristas de diferentes níveis, que estavam no quartel-general subterrâneo de Beirute, localizado sob edifícios civis, e que dirigiam as operações terroristas do Hezbollah contra o Estado de Israel, também foram eliminados”, afirmou o Exército em um comunicado.

O Hezbollah confirmou no sábado a morte do seu líder, Hassan Nasrallah, na sexta-feira em um bombardeio israelense de intensidade sem precedentes contra o QG do movimento xiita nos subúrbios ao sul de Beirute, reduto do grupo armado.

Vários dirigentes do Hezbollah morreram ao lado de Nasrallah na operação batizada de “Nova Ordem”, informou Israel.

bfi/ila/bc/meb/fp