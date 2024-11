Israel afirma que Hezbollah disparou cerca de 80 projéteis contra seu território neste sábado

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/11/2024 - 19:20 Para compartilhar:

O exército israelense afirmou neste sábado (16) que o movimento islamista libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, disparou cerca de “80 projéteis” a partir do Líbano contra seu território.

“Cerca de 80 projéteis disparados pela organização terrorista Hezbollah atravessaram hoje a fronteira do Líbano em direção a Israel”, disse o exército em um comunicado.

Também neste sábado, as forças israelenses realizaram múltiplos ataques na periferia sul de Beirute, reduto da milícia pró-iraniana, e em Tiro, no sudoeste do país.

