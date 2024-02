Israel afirma que bombardeou milhares de alvos do Hezbollah desde outubro

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/02/2024 - 17:50 Para compartilhar:

Israel afirmou neste sábado que bombardeou mais de 50 posições do movimento xiita Hezbollah na Síria e mais de 3.400 no sul do Líbano desde o começo do conflito com o Hamas em Gaza, em 7 de outubro.

“Atacamos, por terra e ar, mais de 50 alvos do Hezbollah espalhados por toda a Síria”, disse o porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari, em entrevista coletiva. As forças israelenses raramente admitem suas operações na Síria.

Hagari também informou que Israel atacou “mais de 3.400 alvos do Hezbollah em todo o sul do Líbano” e matou cerca de 200 “terroristas e comandantes” daquela organização. A AFP não conseguiu verificar de forma independente nenhuma dessas afirmações.

Desde o começo do conflito entre Israel e o Hamas em Gaza, os duelos de artilharia se intensificaram entre o Estado judeu e o Hezbollah, uma organização aliada do Irã, do presidente sírio, Bashar al-Assad e do Hamas.

O Hezbollah libanês relata regularmente ataques a posições do exército israelense na fronteira em apoio aos palestinos, e Israel responde bombardeando alvos no sul do Líbano.

