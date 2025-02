Israel afirma que alto comando do Hezbollah foi alvo de bombardeio no Líbano

O Exército israelense afirmou neste sábado (15) que realizou um bombardeio no sul do Líbano contra um alto comando da unidade aérea do Hezbollah, a quem acusou de violar repetidamente um cessar-fogo.

“O terrorista foi atacado após violar repetidamente os acordos entre Israel e o Líbano nas últimas semanas, incluindo seu papel no lançamento de veículos aéreos não tripulados (drones) para território israelense”, declarou o Exército em um comunicado, sem identificar o membro do Hezbollah.

