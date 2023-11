Israel afirma que 44 soldados morreram em Gaza desde início da guerra

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/11/2023 - 6:20 Para compartilhar:

O Exército israelense informou nesta segunda-feira (13) as mortes de mais dois soldados no norte de Gaza, o que eleva a 44 o total de militares que faleceram no território palestino desde o início da guerra.

Um porta-voz do Exército de Israel afirmou à AFP que 44 soldados morreram “dentro de Gaza durante a guerra”, iniciada após a ofensiva surpresa do Hamas em território israelense.

Israel prometeu “aniquilar” o Hamas após o violento ataque executado em seu território em 7 de outubro, que matou quase 1.200 pessoas, a maioria civis, segundo as autoridades. Mais de 200 pessoas foram sequestradas.

Israel bombardeia a Faixa de Gaza desde o dia do ataque e iniciou uma operação terrestre em território palestino em 27 de outubro.

Segundo o Ministério da Saúde do território, governado pelo Hamas, mais de 11.100 pessoas morreram, também civis em sua maioria e muitos menores de idade, na ofensiva israelense.

O território palestino está sob “cerco total”, o que impede o abastecimento de água, alimentos e combustíveis.

