Israel acusa Líbano de atingir país com série de mísseis

Ansai Ansa 10/06/2024 - 14:01

ROMA, 10 JUN (ANSA) – As Forças de Defesa de Israel (IDF) relataram que diversos lançamentos de mísseis antitanques foram realizados a partir do Líbano em direção ao norte do país.

De acordo com os militares israelenses, os ataques atingiram estruturas e causaram incêndios nas áreas de Manara, Yir’on e Yiftach.

Já na região costeira de Nahariya, as defesas da nação “interceptaram com sucesso dois alvos aéreos suspeitos”.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanani, disse que a Organização das Nações Unidas (ONU) deve averiguar seriamente as recentes ameaças e ataques israelenses contra o Líbano.

O responsável pela pasta ainda cobrou que a entidade precisa condenar severamente qualquer movimento provocativo contra a estabilidade, segurança e integridade territorial de Beirute.

Já em relação ao conflito na Faixa de Gaza, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, lançou um apelo aos países árabes para que “pressionem” o Hamas a aceitar a trégua com Israel.

Um alto funcionário do Hamas, Sami Abu Zuhri, disse à agência Reuters que as palavras de Blinken sobre o cessar-fogo foram “tendenciosas em relação a Israel” e que a sua posição era um obstáculo para se chegar a um acordo. (ANSA).