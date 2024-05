Israel acusa evento no Vaticano de antissemitismo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/05/2024 - 16:01 Para compartilhar:

VATICANO, 13 MAI (ANSA) – Declarações da ativista iemenita Tawakkol Karman, vencedora do Nobel da Paz em 2011, podem abrir um incidente diplomático entre Israel e a Santa Sé. A também política e jornalista fez um discurso no Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana, realizado entre a última sexta-feira e o último sábado (10 e 11) no Vaticano, e foi acusada de antissemitismo.

A embaixada israelense no Vaticano se declarou “indignada e abalada” após ter sido informada de que na noite de sábado, no encerramento do evento na Basílica de São Pedro, o local foi “contaminado por um flagrante discurso antissemita” e foi permitido que “se desse um discurso de propaganda cheio de mentiras”.

Em sua fala, Karman afirmou que está ocorrendo “limpeza étnica” e “genocídio” na Faixa de Gaza por parte de Israel: “É preciso levar os Estados Unidos de volta à parte certa da história e impedi-los de vender armas a regimes ou ocupações que matam mulheres e crianças. Não deveriam estabelecer alianças com ditadores ou culpados de ocupações”.

A representação diplomática israelense disse ainda, em nota, que “falar em limpeza étnica em Gaza enquanto Israel permite cotidianamente que grandes quantidades de ajudas humanitárias entrem em Gaza é ‘orwelliano'”. A palavra, em referência ao escritor britânico conhecido pelo pseudônimo George Orwell, faz referência a propaganda e desinformação.

“Lamentamos, ainda, que um discurso como esse tenha sido pronunciado sem que ninguém sentisse o dever moral de intervir para interromper essa vergonha. Esse episódio é o enésimo sinal do quanto o antissemitismo e o preconceito contra judeus estão ainda muito vivos”, acrescentou Israel. O Vaticano não se manifestou.

À ANSA, o embaixador israelense no Vaticano, Raphael Schutz, disse acreditar que o episódio influenciará as relações bilaterais: “A vergonhosa declaração não foi feita pelo Vaticano. Mas espero que o Vaticano faça um esforço para evitar que suas boas intenções e sua hospitalidade não sejam abusadas por outros, como ocorreu nesse caso”. (ANSA).