Isolado com Covid, Queiroga trocará hotel de luxo por mais barato em NY, diz Saúde

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que testou positivo para Covid-19 na terça-feira (21), em Nova York (EUA), vai deixar o hotel de luxo no qual está hospedado em quarentena na cidade por um de custo mais baixo, de acordo com a assessoria de imprensa da pasta, nesta sexta (24). As informações são do UOL.

Segundo o ministério, os custos de permanência do ministro não serão pagos nem pelo Palácio do Planalto, e nem pela própria pasta. E a logística do deslocamento do ministro não foi divulgada, mas a pasta informou que “seguirá todos os protocolos sanitários” adotados nos Estados Unidos.

Queiroga está hospedado no hotel Intercontinental Barclay, e caso permanecesse até o final de seu isolamento de 14 dias, o custo da estadia poderia variar de R$ 84 mil a R$ 140 mil.

Ainda de acordo com o UOL, o ministro teria que desembolsar de seus próprios recursos cerca de R$ 50 mil. O restante da hospedagem seria pago pelo governo por meio das diárias pagas a ministros fora do país.

Queiroga fez parte da comitiva presidencial que esteve na cidade para participar da 76ª Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), na qual o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi o responsável por abrir os discursos dos líderes do G20, como ocorre tradicionalmente.

Veja também