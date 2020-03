Isolada em ilha particular por conta do coronavírus, Anitta convida amigos famosos

Passando a quarentena ao lado da família do namorado em uma ilha particular do sogro, em Angra dos Reis, segundo informação da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Anitta convidou alguns amigos famosos para ficar com ela no local.

Nomes como do jogador Neymar e da cantora Ludmila foram alguns dos convidados para curtir o isolamento em grande estilo. Ainda de acordo com a coluna, para preservar a localização do arquipélago, a poderosa proibiu fotografar ou filmar qualquer parte a ilha, nem mesmo as árvores que compõem a vegetação do local.

Completando mais um ano de vida nesta segunda-feira (30), Anitta resolveu fazer um almoço caprichado para o dia, que ainda terá um jantar especial.