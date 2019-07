Isner conquista Torneio de Newport pela 4ª vez e chega ao 15º título no circuito

John Isner confirmou o favoritismo e venceu Alexander Bublik para conquistar o título do Torneio de Newport, neste domingo, nos Estados Unidos. O tenista norte-americano bateu o oponente do Casaquistão por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-2) e 6/3, para erguer o seu quarto troféu desta competição, na qual também triunfou em 2011, 2012 e 2017.

Com o triunfo no ATP 250 disputado em quadras de grama, o atual número 15 do ranking mundial chegou ao seu primeiro título neste ano. Foi a primeira final disputada por Isner desde que uma fratura no pé esquerdo o tirou das quadras por três meses.

O norte-americano de 2,08m e 34 anos de idade fez seu retorno às competições recentemente, em Wimbledon. A última decisão de Isner havia sido em Miami, onde foi vice-campeão do Masters 1000 diante de Roger Federer, em março.

O jogo teve dois sets bem diferentes. No primeiro, os dois tenistas conseguiram uma quebra de saque cada um e, no tie-break, Isner levou a melhor. Sem perder um único serviço, o norte-americano abriu 1 a 0. No segundo set, ele teve vida mais fácil, contando com duas quebras para vencer por 6 a 3.

A conquista é a 15ª de Isner na elite profissional. Seus últimos troféus foram levantados no ano passado, quando brilhou ao faturar o Masters 1000 de Miami. Ele também triunfou no Torneio de Atlanta em 2018.

OUTROS TORNEIOS – O domingo também teve a definição de campeões de outros dois eventos de nível ATP 250, ambos realizados em quadra de saibro. Em Bastad, na Suécia, o chileno Nicolas Jarry superou o argentino Juan Ignacio Londero por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/4.

Em outro torneio, disputado na cidade de Umag, na Croácia, o sérvio Dusan Lajovic bateu o húngaro Attila Balazs por 2 sets a 0. As duas parciais terminaram em 7/5 e consagraram o campeão.

FEMININO – Já em eventos da WTA, Fiona Ferro conquistou seu primeiro título no circuito profissional feminino. No Torneio de Lausanne, na Suíça, a francesa de apenas 22 anos superou a compatriota Alize Cornet por 2 sets a 1 para ficar com a taça. Na primeira parcial, encerrada em 6/1, amplo domínio de Ferro. O segundo set teve um ressurgimento de Cornet, que venceu por 6/2, mas ela voltou a perder na última parcial, novamente por 6/1.

Já na Hungria, a tenista Elena Rybakina, do Casaquistão, foi dominante para conquistar o Torneio de Bucareste. Ela venceu a romena Patricia Maria Tig por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/2, na decisão da competição.