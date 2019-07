Isner bate francês de virada e vai buscar tetracampeonato no Torneio de Newport

Campeão do Torneio de Newport em 2011, 2012 e 2017, o norte-americano John Isner sofreu para confirmar favoritismo, mas avançou à final desta edição do ATP 250 realizado em quadras de grama nos Estados Unidos ao vencer neste sábado o francês Ugo Humbert por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (4/7), 7/6 (7/5) e 6/3.

Cabeça de chave número 1 da competição e atual 15º tenista do ranking mundial, Isner sofreu com as condições extremas de calor em Newport no duelo diante do 48º colocado da ATP. Ele não teve o seu saque quebrado por nenhuma vez no confronto, mas acabou sendo derrotado no tie-break do primeiro set e só ganhou o segundo em mais um tie-break, antes de consumar a sua virada com um triunfo por 6/3 na terceira parcial, na qual conseguiu converteu o único break point dos seis cedidos pelo adversário.

Com o triunfo, o veterano tenista de 34 anos se credenciou para enfrentar na decisão deste domingo o casaque Alexander Bublik, que na outra semifinal deste sábado superou o espanhol Marcel Granollers, também por 2 sets a 1, com 7/6 (7/5), 3/6 e 6/4. Com 22 anos, o jogador do Casaquistão disputará pela primeira vez uma final de um torneio do circuito principal da ATP.

Já Isner buscará o seu primeiro título nesta temporada e o 15º na elite profissional, na qual ergueu os seus últimos troféus no ano passado, quando brilhou ao faturar o Masters 1000 de Miami e também triunfou no Torneio de Atlanta, ambos em seu país.

OUTROS TORNEIOS – Os finalistas de outros dois torneios de nível ATP 250, mas realizados em quadras de saibro, foram definidos neste sábado. Em Bastad, na Suécia, o chileno Nicolas Jarry derrotou o argentino Federico Delbonis por 6/3 e 6/2 e avançou para encarar na decisão Juan Ignacio Londero, também da Argentina, que na outra semifinal superou o espanhol Albert Ramos-Viñolas por 6/3 e 6/4.

Já em Umag, na Croácia, o húngaro Attila Balazs desbancou o favoritismo do sérvio Laslo Djere, terceiro cabeça de chave, com uma vitória por 6/2 e 6/4, e vai enfrentar na final Dusa Lajovic, também da Sérvia, que contou com a desistência por lesão do italiano Salvatore Caruso logo após vencer o primeiro set por 7/5.