ISM: PMI de serviços dos EUA sobe a 53,9 em junho, bem acima da previsão de 51

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços dos Estados Unidos, medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês), subiu de 50,3 em maio a 53,9 em junho. Analistas ouvidos pela FactSet previam um aumento menos robusto, a 51,0. O subíndice de atividade empresarial saltou de 51,5 em maio para 59,2 em junho; o de importações cresceu de 50,0 em maio para 54,6 no mês passado; e o de emprego cresceu para 53,1 em junho, saindo do território de contração de 49,2 de maio. O sentimento de inventário caiu de 61,0 em maio para 54,0 em junho; o subíndice de inventários caiu de 58,3 para 55,9 no mês passado; e o de preços caiu para 54,1, ante 56,2 em maio.

