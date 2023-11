Islândia se prepara para erupção vulcânica

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 24/11/2023 - 3:22 Para compartilhar:

Muitos islandeses têm estado nervosos nas últimas semanas, à medida que o magma que se desloca no subsolo no sudoeste do país ameaça romper a superfície e começar a fluir pela paisagem. Se isso acontecer, a erupção vulcânica poderá ameaçar a comunidade costeira de Grindavík, onde vivem mais de 3.000 pessoas, bem como uma central geotérmica que fornece energia a dezenas de milhares de casas.

Os cientistas estão acompanhando todos os aspectos da agitação geológica, ajudando as autoridades islandesas a prepararem-se para o que possa vir a seguir. “Está muito perto de uma área povoada”, diz Evgenia Ilyinskaya, vulcanóloga da Universidade de Leeds, no Reino Unido. “Eu realmente sinto pelas pessoas de lá.”

Independentemente de este lote específico de magma iniciar ou não uma erupção, muitos investigadores pensam agora que esta região da Islândia está a entrar numa nova fase de atividade vulcânica que poderá durar décadas ou séculos. Nos últimos três anos, ocorreram três pequenas erupções nesta área, a península de Reykjanes. A última vez que esta parte do país esteve vulcanicamente activa — aproximadamente entre os anos 800 e 1240 DC — a lava fluiu para o que hoje são os subúrbios de Reykjavík 1, a capital da Islândia.

Em 10 de novembro, a Islândia declarou estado de emergência. Isso porque tremores atingiram a região, e os abalos sísmicos poderiam preceder a erupção vulcânica. Serviços meteorológicos haviam informado inicialmente que a erupção ocorreria “dentro de vários dias”. Em seguida, porém, especialistas notaram que quantidades de magma já estavam começando a subir verticalmente na crosta terrestre.

Na terça-feira, a Organização Meteorológica Islandesa (IMO) anunciou que a “zona de perigo” do vulcão foi expandida. Enquanto na última semana milhares de tremores foram registrados, desde segunda-feira este número caiu para 165. A mudança, porém, não é necessariamente positiva, segundo especialistas. Com menos abalos registrados, afirmaram, o vulcão deve entrar em erupção em breve.

Ao The Independent, Kristín Jónsdóttir, da IMO, afirmou que “a diminuição de terremotos foi vista no passado como um sinal de que o magma está se aproximando da superfície terrestre”. Indicações semelhantes ocorreram antes de uma erupção em 2021. Ainda assim, autoridades pontuam que, mesmo que o vulcão não entre em erupção, é provável que demore meses até que seja seguro para os moradores.

