Islam Solidário oferece orientação sobre regularização migratória

A Federação das Associações Muçulmanas no Brasil (Fambras) está realizando hoje (20), no bairro do Pari, na capital paulista, o Islam Solidário, evento que oferece gratuitamente orientação a imigrantes e refugiados, emissão da segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito. A ação conta com o apoio da prefeitura e do governo estadual.

O Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes (Crai), serviço da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da prefeitura, presta ajuda sobre diferentes tipos de regularização migratória, documentação brasileira, abertura de conta bancária e tradução de documentos. O atendimento também poderá encaminhar os imigrantes e refugiados a serviços da rede de saúde, educação e assistência social, ensino superior, cursos de português e profissionalizantes.

“Pari, Bom Retiro, Brás e imediações abrigam muitos imigrantes que chegaram a São Paulo em busca de melhores condições de vida, assim como os refugiados que, porém, deixaram sua pátria em função de guerra ou conflitos políticos. São pessoas que merecem a nossa acolhida, bem como ter acesso a serviços básicos para que possam recomeçar sua vida com dignidade”, destaca o vice-presidente da Fambras, Ali Zoghbi.

O Islam Solidário também presta serviços à população em geral, oferecendo acesso a exames oftalmológicos, com doação de óculos, exames de hipertensão, diabetes, colesterol, hepatite C, orientação odontológica, cortes de cabelo e higienização facial. As ações vão até às 15h.