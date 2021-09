Isla, meio-campo, lateral-esquerda e mais: o que ficar de olho no Flamengo contra o Barcelona-EQU Isla desabafou nas redes sociais sobre as dificuldades no Flamengo e recebeu apoio dos companheiros; partida é uma grande oportunidade para dar a volta por cima

Nesta quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Barcelona de Guayaquil, no Maracanã, em partida válida pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Dessa forma, a apenas dois confrontos de distância da decisão, o LANCE! mostra o que o torcedor rubro-negro precisa ficar de olho no time para o confronto desta noite.

Lateral-esquerda:

Sem Filipe Luís, um dos principais jogadores do time, o Flamengo entrará em campo com um reserva. Atualmente, Renê recebeu oportunidades no time titular, mas ainda não convenceu a torcida. Por outro lado, Ramon foi titular contra o Palmeiras e deu conta do recado, sobretudo no sistema defensivo. Assim, o jogo desta noite pode reacender a discussão sobre quem deve ganhar a posição enquanto Filipe Luís não retorna.

Meio-campo:

Com Diego de volta, a “briga” pela vaga na dupla de volantes esquenta de vez. Consolidado há anos, Arão deve continuar como primeiro volante do time. Por outro lado, a dúvida surge pela segunda vaga. Como camisa 10 de fora por lesão, Andreas Pereira foi o titular na posição, mas sempre que entrou, Thiago Maia deu conta do recado. Assim, será interessante ver quem será o escolhido de Renato para o jogo de ida da semifinal da Liberadores.

Vitinho:

Sob o comando de Renato, o camisa 11 cresceu de produção e se tornou uma das peças importantes do Flamengo. Agora, com a lesão de Arrascaeta, a tendência é que Vitinho seja o titular do Rubro-Negro. Dessa forma, será importante ver como o meia-atacante se comporta dentro de campo, especialmente porque a partida contra o Barcelona será o maior

Postura:

O Flamengo vem de uma das piores partidas coletivas dentro de campo desde que Renato assumiu o time. Desse modo, o time precisa dar a reposta dentro de campo, sobretudo pela importância do jogo. O treinador, inclusive, acredita que o Barcelona dará a vida dentro de campo e garantiu que o Fla está pronto para isso.

Isla:

Recentemente, o lateral-direito, através das redes sociais, para falar sobre as dificuldades no Flamengo e recebeu o apoio de vários companheiros. Portanto, com o elenco fechado com o lateral, o jogo desta noite é o palco perfeito para o chileno dar a volta por cima e se consolidar na posição, ainda mais com uma possível chegada de Daniel Alves.

