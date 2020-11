Isla entra na briga pelo título de garçom do Brasileirão 2020

As ultrapassagens de Isla pelo lado direito tem sido uma das marcas do Flamengo desde a chegada do chileno ao clube. Foi assim, inclusive, que o Rubro-Negro criou algumas de suas melhores chances contra o Coritiba, neste sábado. Aos 32 anos de idade, o experiente jogador vem sendo uma boa arma ofensiva da equipe da Gávea na temporada. E os números confirmam isso.

Na vitória do Rubro-Negro por 3 a 1 sobre o Coxa, no Maracanã, o lateral deu a sua 5ª assistência em apenas 13 jogos no Campeonato Brasileiro, se tornando um dos líderes do fundamento na competição. Ao servir Arrascaeta para anotar o segundo tento da partida, Isla empatou com Thiago Galhardo, do Inter, e Giovanni Augusto, do Coritiba, no topo da lista dos ‘garçons’ do Brasileirão.

Outro número que mostra a força ofensiva do chileno é o de passes decisivos. Segundo dados do Sofascore, foram 29 até o momento, uma média superior a dois por partida (2,2/j). Essa é a maior marca de um lateral-direito nesse Brasileiro. Patric, do Sport, com 23, é o segundo colocado, seguido por Marcos Rocha, do Palmeiras, com 22.

JOGADORES COM MAIS ASSISTÊNCIAS NO BRASILEIRÃO 2020

– Dados do Sofascore

1º – Isla – Flamengo – 5

Thiago Galhardo – Internacional – 5

Giovanni Augusto – Coritiba – 5

4º – Marinho – Santos – 4

Arrascaeta – Flamengo – 4

Bruno Henrique – Flamengo – 4

​Heitor – Internacional – 4

Alisson – Grêmio – 4

Juninho Capixaba – Bahia – 4

Savarino – Atlético-MG – 4

​Ytalo – Red Bull Bragantino – 4

