Isis Valverde ‘se muda’ para o Copacabana Palace, hotel em que Madonna está hospedada: ‘Minha casinha’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/04/2024 - 20:09 Para compartilhar:

Isis Valverde, 37 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, 30, para compartilhar que está hospedada no hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio de Janeiro, onde também está Madonna, 65, que se apresenta em um megapalco montado na praia, no próximo sábado, dia 4 de maio.

A atriz, já “morou” por dois meses no hotel, falou sobre seu encantamento pelo espaço e comemorou poder estar de volta.

“Eu na minha casinha. Vocês sabem que morei aqui durante dois meses, né? Amo esse hotel, eu amo. Amo tudo. E agora estamos de volta”, disse ela.

O hotel está com a circulação restrita, devido à presença da Rainha do Pop e de sua equipe.

A socialite Narcisa Tamborindeguy, 57, é moradora do Edifício Chopin, vizinho do hotel onde a cantora e a atriz estão hospedadas. Ela é uma frequentadora assídua do hotel e aproveitou para nadar na piscina do estabelecimento na manhã desta terça-feira, 29.

Madonna encerra no Brasil sua turnê “The Celebration Tour in Rio”, em comemoração pelos seus 40 anos de carreira, que será a única apresentação na América do Sul. A estimativa dos organizadores é que o show atraiu um público de 1,5 milhão de pessoas.