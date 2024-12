Isis Valverde se casa com Marcus Buaiz no cívil; cerimônia foi ‘discreta e reservada’

Isis Valverde, 37, e Marcus Buaiz, 45, estão casados. Juntos desde 2023, o casal resolveu oficializar o matrimônio no civil de maneira bastante reservada e discreta. A cerimônia contou com a presença de familiares e aconteceu na última terça-feira, 24, véspera de Natal. As informações são da revista “Quem“.

A cerimônia “secreta” teria acontecido por voltas das 19h30 e contou com a presença dos familiares, incluindo Rael, filho da atriz, José Marcus e João Francisco, filhos do empresário.

Uma cerimonia grande ainda está marcada para o próximo ano, em 3 de maio. Realizada em Jarinu, no interior de São Paulo, a festa está com os preparativos a todo vapor e alguns dos padrinhos famosos já foram revelados. Quem terá a honra de participar do cortejo do casal será o trio de atores: Mariana Ximenes, Renato Góes e Thaila Ayla.