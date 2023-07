Isis Valverde relembra personagens da TV e revela se voltará a fazer novelas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2023 - 16:57 Compartilhe

A atriz Isis Valverde resolveu desfazer a curiosidade dos fãs, nesta sexta-feira (21), e respondeu a perguntas em sua caixinha do Instagram.

Através dos stories, ela falou sobre seus trabalhos recentes.

Isis interpretou a socialite Ângela Diniz em um filme que estreia ainda esse ano.

“Alguns são só para ano que vem e não vou falar esse ano ainda. Mas, esse ano tem a estreia do filme que acabei em dezembro do ano passado, ‘Ângela’, que está concorrendo no prêmio de Gramado e vai estrear daqui a pouquinho. E vou gravar duas séries”, entregou ela.

A mãe de Rael foi questionada sobre se voltaria a atuar em novelas e respondeu negativamente.

“Vou deixar vocês aproveitarem a outra versão de Isis, em séries e filmes”.

A artista também relembrou algumas de suas participações em novelas. Ao ser perguntada sobre os personagens mais divertidos que ela fez, ela destacou ‘Avenida Brasil’ e ‘Beleza Pura’.

“Me diverti muito fazendo Suellen, de Avenida Brasil, e dei muita risada fazendo a Rakelli [de Beleza Pura], muita, de não conseguir fazer a cena. Nível de não conseguir fazer a cena”, confessou ela.

