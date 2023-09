Isis Valverde posa ao lado de Marcus Buaiz em viagem romântica à Paraíba

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/09/2023 - 4:35 Compartilhe

Na contramão da onda de separações de casais famosos, Isis Valverde e Marcus Buaiz mostraram que nem tudo está perdido quando o assunto é amor. Nesta segunda-feira, 25, a atriz compartilhou uma sequência de fotos para lá de românticas na Paraíba, onde faz uma viagem a dois.

O casal vive um relacionamento há pelo menos seis meses, quando foi flagrado em um jantar em Paris, na França. Desde então, Isis e o ex-marido de Wanessa Camargo vêm posando juntos e trocando comentários fofos nas redes sociais.

No Instagram, a atriz posou ao lado do amado em Lajeado de Pai Mateus, ponto turístico de Cabaceiras, interior do estado. Além de cliques da paisagem, ela também compartilhou uma foto de Buaiz sozinho e caprichou no carão sem maquiagem.

“Sem nenhuma maquiagem é perfeita de linda. Marcus, como Deus te presenteou nesse encontro. Felicidades ao casal”, escreveu uma internauta, nos comentários do post.

“Acho vocês um casal lindo demais, que Deus abençoe”, elogiou outra.

Confira:

