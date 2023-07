Isis Valverde parabeniza Marcus Buaiz com álbum de fotos romântico: ‘Conjunção estelar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2023 - 1:39 Compartilhe

O amor está no ar para Isis Valverde. Nesta quarta-feira, 26, a atriz parabenizou o namorado, Marcus Buaiz, e emocionou seguidores.

O empresário, que é ex de Wanessa Camargo, completou 44 anos. No Instagram, ele ganhou um texto apaixonado da nova namorada, acompanhado de diversas fotos do casal.

“Hoje é um dia especial! Pra ele e pra mim! Esse encontro despretensioso que acordou um coração e que hoje se vê leve em revoada!”, começou Isis, na legenda da publicação.

E ela completou a declaração com uma citação da escritora Martha Medeiros: “O verdadeiro amor acontece por empatia, por magnetismo, por conjunção estelar […] Ninguém ama outra pessoa porque ela é educada, veste-se bem e é fã do Caetano. Isso são só referências. Ama-se pelo cheiro, pelo mistério, pela paz que o outro lhe dá, ou pelo tormento que provoca.”

Mais cedo, Buaiz também já havia sido parabenizado pela nova sogra, Rosalba Nable.

