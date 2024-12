Isis Valverde mostra fotos de casamento com Marcus Buaiz: ‘O amor é uma companhia’

Viva os noivos! Na tarde desta sexta-feira, 27, a atriz Isis Valverde, de 37 anos, compartilhou fotos do casamento com o empresário Marcus Buaiz, de 45, que aconteceu na terça-feira, 24, véspera de Natal.

“Nosso Natal! O amor é uma companhia. Já não sei andar só pelos caminhos, porque já não posso andar só”, escreveu Isis na legenda da postagem feita no Instagram.

A cerimônia privada, que contou com a presença de familiares, ocorreu por volta das 19h30 na mansão do casal. Os filhos de Isis e Buaiz também estiveram presentes. Rael, filho de seis anos da atriz com André Resende, e José Marcus e João Francisco, de 12 e 10 anos, respectivamente, frutos do relacionamento de Marcus com Wanessa Camargo, participaram do casamento.

Isis Valverde e Marcus Buaiz ficaram noivos em dezembro do ano passado, enquanto estavam em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Eles se casaram oficialmente no civil, mas planejam uma cerimônia religiosa, que está marcada para o dia 3 de maio e será realizada em Jarinu, cidade do interior de São Paulo, localizada a pouco mais de 500 quilômetros da capital.