Isis Valverde incentiva fãs a colocar a saúde em dia: ‘Inspiradas para 2025′

Isis Valverde não desacelerou o ritmo após o casamento, ocorrido no final de 2024, e pôs em prática a missão de incentivar os fãs a se cuidar mais. A atriz lembra que início do ano é aquele momento que fazemos promessas de mudar de vida e colocar as pendências em dia, sobretudo no que diz respeito à saúde.

Reconhecida por seu estilo de vida conectado ao bem-estar, a artista é a nova embaixadora de uma marca de roupas esportivas e agora quer colocar todo mundo para fazer a diferença em 2025.

“Começando o ano da melhor maneira, em movimento! Estamos inspiradas para 2025!”, avisou ela, que apoia a campanha “Segunda-feira / Amanhã / Hoje / Agora / Todos os dias eu começo”.

A ideia da nova coleção apresentada por Isis Valverde é apresentar peças versáteis que transitam entre os treinos e os compromissos do dia a dia, promovendo conforto e estilo para as práticas.

Praticante assídua de atividades como yoga, musculação e stand up paddle, a atriz costuma compartilhar sua jornada pessoal, que combina os desafios da vida profissional com a inserção de novos hábitos saudáveis.

“Amo e sempre que possível utilizo minhas redes sociais para conscientizar o público sobre a importância de cuidarmos de nossa saúde física e mental, além da prática de esportes no nosso dia a dia”, comenta a artista.

Isis quer incentivar o público a encarar a experiência de recomeçar – ou começar algo novo – lembrando que toda hora é hora de mudar de hábitos.

Além da versatilidade dos modelos nas linhas masculina e feminina, a marca apostou em matérias-primas qualificadas com acabamentos tecnológicos – produtos cortados a laser e acabamentos selados – sem costura, em peças com toque gelado e de secagem rápida.

Casamento

Isis Valverde, 37 anos, e Marcus Buaiz, 45, se casaram no civil na véspera de Natal de 2024, em cerimônia íntima e reservada.

Rael, filho de seis anos da atriz com André Resende, e José Marcus e João Francisco, de 12 e 10 anos respectivamente, fruto do relacionamento de Marcus com Wanessa Camargo, estavam presentes na celebração.

Os dois ficaram noivos um ano antes, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.