Isis Valverde: “Fazer um personagem que é um bálsamo para o povo foi um presente”

Isis Valverde recebeu na noite desta terça-feira, no Tom Brasil, em São Paulo, o prêmio Brasileiros do Ano por seu trabalho na televisão. “Muito obrigada. O ator é um mero contador de histórias. E foi isso que fez eu me apaixonar, pelo fato de a gente escancarar realidade e fantasia ao povo. Estamos passando por um momento difícil e fazer um personagem que é um bálsamo para o povo foi um presente.”

Em 2017, Isis Valverde interpretou a espontânea sereia Ritinha, na novela das 9 “A Força do Querer”. A atuação deu tão certo, que não só rendeu o prêmio na categoria televisão da IstoÉ, como também o convite para participar do especial com Roberto Carlos, da TV Globo, que será exibido no fim deste ano. E em 2018, ela brilhará ainda mais, só que agora nas telas do cinema. Isis estará no elenco do filme “Boca de Ouro”, baseado na obra de Nelson Rodrigues, e no longa “Simonal”.