Isis Valverde fala sobre etarismo em vídeo ao defender a mãe de críticas sobre a idade

A atriz Isis Valverde publicou um desabafo nas redes sociais nesta quinta-feira, 29, ao defender a mãe, Rosalba Nable, 60, que sofreu comentários etaristas por assumir o relacionamento com o namorado 24 anos mais novo. A artista aproveitou o espaço e comentou sobre as violências que as mulheres sofrem e ressaltou que já existem muitos lugares que “tentam recortar a gente.”

“Um exposição totalmente desnecessária, uma exposição que julga o corpo dessa pessoa, que é a minha mãe. A idade dela, as escolhas dela, as regras dela e a vida dela por conta da idade”, disse a artista no vídeo. “[A internet] é um lugar que dissemina muito ódio, muita frustração em cima de outras pessoas”, frisou.

Na publicação, Isis reafirmou os ataques que mulheres sofrem por conta da idade. “Seguimos sendo julgadas pela nossa idade. Assim como somos pelas nossas escolhas, pelos nossos corpos… Ser mulher é sempre nadar contra essa correnteza que a sociedade ainda insiste em jogar nas nossas águas”, disse.

“No entanto, nossa idade é apenas um número! Ela não invalida nossos desejos, nossas experiências, nossa sabedoria. Nossa história e nosso desejo de futuro são instranferíveis e inegociáveis. Somo livres, e assim seguiremos. Mesmo que pra isso precisemos continuar remando contra a maré!”

A atriz, que está de férias nos Estados Unidos ao lado do namorado Marcus Buaiz, ainda revelou como se sentiu pressionada e julgada quando fez 30 anos. Segundo ela, as pessoas apontavam comentários sobre as roupas e a forma como a atriz se comportava, sob a justificativa de que “é muito velha para isso.”

