Isis Valverde fala dos preparativos para casamento com Marcus Buaiz

Isis Valverde, 37 anos, está a todo vapor com os preparativos para o seu casamento com o empresário Marcus Buaiz, 45, que vai acontecer no dia 3 de maio de 2025, em Jarinu, no interior de São Paulo.

A ideia inicial do casal era celebrar a união em novembro de 2024, mas o diagnóstico de câncer da mãe da atriz, Rosalba Nable, fez com eles adiassem os planos para o ano que vem.

“Vai ser lindo e estou muito feliz em celebrar tudo com a minha família e amigos”, disse ela, em entrevista ao gshow.

Ao ser questionada sobre o vestido do casório, a artista afirmou que quer manter a tradição e fazer mistério para uma entrada no dia do cerimônia. Porém, adiantou que o look seguirá a linha boho – que mistura estilos, integra leveza, rusticidade e um toque vintage.

“É segredo (risos)! Tenho algumas opções em mente já em andamento, mas não está nada 100% decidido. Posso adiantar que o meu estilo preferido está numa linha mais ‘boho’… que está super em alta!”, completou.

Já sobre os preparativos para a festa, a atriz contou que está na fase da correria, de decidir todos os detalhes.

“Nós tivemos que mudar a data do casamento e vamos nos casar no dia 3 de maio. Os preparativos estão em andamento. Mas já retomamos tudo este mês com reuniões com cerimonialista e fornecedores, e tudo mais. Não consigo adiantar mais detalhes porque estamos naquela fase das escolhas… É tão gostoso participar dessa etapa, ver tudo tomar forma… “, afirmou.

Apesar da correria, os padrinhos já foram escolhidos: o trio de atores Mariana Ximenes, Renato Góes e Thaila Ayla.